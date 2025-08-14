Se investiga el hallazgo de cuatro cadáveres encontrados en el río Sena cerca de París

La Policía Judicial de París investiga la aparición este miércoles de cuatro cadáveres en el río Sena a su paso por Choisy-le-Roi, a las afueras de París, unas muertes cuyas extrañas circunstancias aún están por esclarecer.

El hallazgo de un primer cadáver se produjo tras una llamada de alerta de un viajero de un tren de cercanías de la línea RER C al divisar por la ventana un cuerpo flotando, según los medios franceses.

Cuando acudieron al lugar indicado varios efectivos policiales y los bomberos encontraron cuatro cuerpos a pocos metros los unos de los otros.

Se trata de cuatro hombres aún sin identificar, tres de ellos vestidos y uno desnudo.

La brigada fluvial de la policía recuperó en un primer momento el cadáver de un hombre, el que había visto el viajero del tren, y minutos dieron con un segundo cuerpo a unos cincuenta metros del primero, un tercero, atascado entre ramas, y finalmente un cuarto, arrastrado por la corriente.

A partir de los primeros indicios, llevaban sumergidos varios días, tenían signos de descomposición avanzada y no había signos que apunten a una acción criminal.

Han sido trasladados al Instituto de Medicina Forense de París para identificarlos y realizar la autopsia para determinar las causas de este hallazgo.

El alcalde de Choisy-le-Roi, Tonino Panetta, ha declarado al periódico Le Parisien que podrían haber estado a la deriva desde bastante lejos, pero eso no explica por qué fueron hallados tan cerca unos de los otros.

París / EFE