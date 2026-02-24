Stalin González llama a "acatar sin excusas" la Ley de Amnistía en Venezuela

El diputado opositor Stalin González llamó este martes a "acatar sin excusas" la Ley de Amnistía en Venezuela y recordó que su cumplimiento "no es opcional", luego de que organizaciones y familiares de presos políticos denunciaran retrasos y obstaculizaciones para concretar este beneficio.

"Esta ley está en plena vigencia y su cumplimiento no es opcional: es el primer paso irreductible hacia la institucionalidad y la paz que Venezuela exige", manifestó González en su cuenta de X.

A su juicio, de "nada sirve avanzar en el Legislativo" con la aprobación de esta ley si "no hay un compromiso real y efectivo de todos los poderes públicos" y, en este sentido, agregó que la amnistía "no es un adorno ni un titular", sino "una pieza clave de un proceso mayor para reconstruir el país".

Solidaridad

"Mi solidaridad con las familias de los detenidos y personas que han solicitado amnistía. No están solos. Seguiremos exigiendo que la ley se cumpla con rapidez y transparencia", expresó González.

El lunes, el diputado opositor Antonio Ecarri, integrante de la comisión para el cumplimiento de la Ley de Amnistía, afirmó que solicitará investigar a los jueces que retrasen este proceso, luego de que agrupaciones gremiales denunciaran que los tribunales con competencia en terrorismo se negaron a recibir solicitudes relacionadas con el instrumento jurídico.

El mismo día, familiares de los presos políticos recluidos en los calabozos del comando policial conocido como Zona 7, en Caracas, reclamaron que no se han producido liberaciones en este sitio después de la aprobación de la Ley de Amnistía, pese a que el presidente del Parlamento venezolano aseguró que esta cárcel sería uno de los centros priorizados en la revisión de casos.

Excarcelaciones

Un total de 2.021 personas han sido excarceladas, pero con medidas cautelares, y 177 presos han sido beneficiados en el marco de la Ley de Amnistía, según dijo el lunes el diputado chavista Jorge Arreaza, quien preside la comisión parlamentaria para el cumplimiento de la norma.

Entre el 8 de enero y el 24 de febrero, la ONG Foro Penal había verificado 545 excarcelaciones en el país suramericano y al menos 91 liberaciones tras la aprobación de la amnistía el jueves pasado.

La organización diferencia liberaciones plenas de excarcelaciones, ya que en estas últimas los beneficiados salen de prisión, pero con libertad condicional y medidas cautelares, como la prohibición de salida del país o régimen de presentación periódica ante tribunales.

Caracas / EFE