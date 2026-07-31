Dirigentes opositores de Nueva Esparta fijan expectativas sobre el diálogo en Venezuela

El 1ero de agosto comienza en Venezuela un proceso de diálogo político impulsado por Estados Unidos y orientado a fortalecer las instituciones democráticas. Las negociaciones sentarán a la representación del gobierno interino, liderado por Delcy Rodríguez; junto con un grupo de diputados opositores de la Asamblea Ncional 2015, contando además con la participación de figuras destacadas como Jorge Rodríguez y Dinorah Figuera.

Sobre este escenario político, dirigentes locales de la oposición expresan sus posturas ante el inicio de las conversaciones. La dirigencia insular coincide en que la mesa de negociación debe enfocarse en conseguir resultados concretos para la población y en reestablecer las garantías democráticas en el territorio nacional.

El exalcalde del municipio Macanao, José Nicasio Narváez, subrayó, desde el sector Boca del Pozo, ubicado en esa jurisdicción, la importancia de mantener la representación opositora actual.

"Lo primero y más importante en estos momentos es reconocer el liderazgo de María Corina Machado y Edmundo González Urrutia, el cual fue ratificado de manera soberana el 28 de julio de 2024", afirmó Narváez.

Señaló, además, que el proceso debe priorizar la liberación de presos políticos y el retorno a la institucionalidad.

Asimismo, el dirigente remarcó que las conversaciones deben encaminarse hacia el respeto pleno del mandato popular.

Narváez indicó que es esencial que las reuniones lleven a "un proceso electoral sin vicios, un proceso electoral donde se respete la voluntad del pueblo y donde María Corina Machado sea electa presidenta de Venezuela".

Por su parte, Bower Rosas, coordinador de Vente Venezuela (VV) en Nueva Esparta, manifestó, desde Pampatar, municipio Maneiro, su deseo de que este espacio abra paso a soluciones reales.

"Ojalá que esta nueva etapa de diálogo nos permita avanzar con mucha rapidez en ese proceso de transición que todos los venezolanos anhelan", expresó Rosas, para luego enfatizar que los primeros pasos deben ser la liberación de los detenidos por motivos políticos y la fijación de un cronograma electoral transparente.

Rosas destacó la necesidad imperiosa de brindarle certidumbre al país mediante reglas claras. "La presentación al país de un cronograma electoral es la prueba clara y precisa de que este diálogo representa un avance a una verdadera transición democrática".

El dirigente estadal de VV añadió que se deben redefinir las normas del juego electoral, renovar las autoridades del Consejo Nacional Electoral y devolver las tarjetas a las organizaciones políticas tradicionales.

Nueva Esparta / Mario Guillén Montero