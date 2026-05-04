Saludanz inició operativo de censo, fe de vida y actualización de datos 2026

El Instituto Anzoatiguense de la Salud (Saludanz) inició, este lunes 4 de mayo, el operativo de censo, fe de vida y actualización de datos 2026; el cual está dirigido para los jubilados, pensionados y sobrevivientes del ministerio para la Salud.

A través de la cuenta en Instagram del ente, se conoció que el proceso se llevará a cabo hasta el 30 de junio, en la sede que se encuentra ubicada en la avenida Miranda de Barcelona, municipio Simón Bolívar.

Las personas deben acercarse de lunes a viernes, de 8:30 am a 3:00 pm, presentando la cédula de identidad original y los documentos necesarios para la actualización de datos.

Como requisitos y casos especiales, en la publicación señalan copia de resolución (si la tiene). Si hay discapacidad, un familiar debe informar para la visita social; así como también, que se censa a todos, incluso de otras direcciones estadales.

Si el empleado u obrero reside en el exterior, debe enviar la constancia de fe de vida certificada por el consulado o embajada, antes del 30 de junio, por correo electrónico. En el caso de obreros a [email protected] y en el de empleados a [email protected].

Entidad

De igual manera, la publicación reza que se ofrecerá atención en los centros de salud habilitados de cada municipio, bajo un cronograma.

Por ejemplo, en la zona oeste del estado Anzoátegui será los días 11 y 12 de mayo, en la zona centro el 20 y 21 de mayo y en el sur el 26 y 27 de mayo. Todos con el horario establecido de 8:30 am a 3:00 pm.

Saludanz recordó que este proceso es fundamental para validar la información del personal jubilado y pensionado, asegurando la continuidad de sus beneficios. Además, destacó que la atención se realizará de manera abierta al público en general, sin restricción, por terminal de número de cédula.

Barcelona / Elisa Gómez