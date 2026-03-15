Saludanz cuenta con 343 puntos de vacunación activos contra la fiebre amarilla

El Instituto Anzoatiguense de la Salud (Saludanz) dio a conocer esta semana a través de su cuenta en Instagram, que cuentan con 343 puntos de vacunación activos contra la fiebre amarilla en todo el estado Anzoátegui, a través del Programa Ampliado de Inmunización (PAI), por lo que invitaron a la población a acudir al centro de salud del sistema público más cercano.

En la publicación manifestaron que ante el registro de brotes y alertas sanitarias en estados como Barinas, Aragua, Lara y Portuguesa en la entidad reforzaron el escudo sanitario: "la prevención comienza en casa y protegernos es tarea de todos".

Señalaron que la vacunación es la clave para prevenir esta enfermedad viral, que se transmite únicamente por la picadura de mosquitos infectados (Aedes aegypti). La inmunización gratuita está dirigida a toda la población de 1 a 59 años y una sola dosis equivale a protección para siempre.

En la publicación destacaron que, aunque la vacunación es vital, eliminar criaderos de mosquitos en casa es un acto de responsabilidad de todos, por lo que compartieron tips de cómo tapar los recipientes de agua, eliminar envases que acumulen lluvia y mantener los espacios libres de posibles focos.

Hicieron énfasis en que si van a viajar a las zonas que están en alerta, deben estar vacunados con, al menos, 10 días de antelación.

Barcelona / Elisa Gómez