Rusia ataca infraestructura energética de Ucrania durante la segunda jornada de negociaciones

Rusia ha vuelto a lanzar un ataque masivo contra territorio ucraniano con un total de 183 drones de larga distancia, entre ellos 110 aparatos no tripulados kamikaze Shahed, en plenas negociaciones con Kiev para poner fin a la guerra.

Según informó en su último parte la Fuerza Aérea ucraniana, del total de los drones lanzados, 156 fueron neutralizados por las defensas aéreas.

El parte explica además que 22 de los aparatos impactaron en 16 localizaciones no especificadas en distintos lugares de Ucrania.

Además, fragmentos de drones que sí fueron interceptados cayeron en otras siete localizaciones.

Millones de personas sin calefacción ni electricidad

Los últimos ataques rusos contra la retaguardia ucraniana han dañado gravemente un ya maltrecho sistema energético, castigado por anteriores rondas de bombardeos.

Los bombardeos han dejado sin luz, calefacción y agua corriente durante días a millones de personas en ciudades como Kiev o Járkov y amenazan la viabilidad de la industria y otros sectores clave para la economía y el esfuerzo de guerra ucraniano.

Y mientras Rusia y Ucrania siguen intercambiando ataques, negociadores de ambos países y de EE.UU, han comenzado este jueves en la capital de los Emiratos Árabes Unidos, Abu Dabi, otra jornada de reuniones trilaterales.

Así lo ha confirmado en sus redes sociales el emisario de Kiev en el proceso, Rustem Umérov.

«Ha empezado el segundo día de negociaciones en Abu Dabi», escribió en Telegram Umérov.

El político ucraniano forma parte de la delegación de Kiev, junto con otros dirigentes como el jefe de la oficina presidencial, Kirilo Budánov; el líder del grupo parlamentario mayoritario en Ucrania, David Arajamia, o el jefe del Estado Mayor, Andrí Gnátov.



Por su parte, la delegación rusa está integrada exclusivamente por militares. Su líder es el jefe de la inteligencia militar, el almirante Ígor Kostiukov.



La mediación corre a cargo de los emisarios de la Casa Blanca Steve Witkoff y Jared Kushner y del secretario del Ejército de EE.UU., Dan Driscoll, entre otros representantes de Washington.

Kiev / EFE