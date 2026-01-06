martes
, 06 de enero de 2026
El Tiempo Informando al Pueblo Oriental

Round Robin de la LVBP se reanudará este miércoles

enero 6, 2026
Águilas del Zulia le ganó a Navegantes del Magallanes en el arranque del Round Robin / Foto: Prensa LVBP

La Junta Directiva de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP), encabezada por su presidente Giuseppe Palmisano, informó que este miércoles 7 de enero se reanudará el Round Robin correspondiente a la temporada 2025-2026.

La actividad de la fase semifinal, compuesta por un calendario de 16 encuentros, se vio interrumpida después de la celebración de la primera fecha debido a razones extradeportivas.

Palabras

"La LVBP y los equipos participantes lograron la reestructuración del calendario de juegos, con el objetivo de garantizar el desarrollo de la competición", indicó la LVBP en una nota de prensa en la que se indicó que Bravos de Margarita, Caribes de Anzoátegui, Navegantes del Magallanes, Cardenales de Lara y Águilas del Zulia son los elencos que compiten en esta instancia.

En la primera fecha, realizada el 2 de enero, Águilas venció 4-3 a Navegantes y Caribes cayó 6-5 ante Cardenales.

Caracas / Redacción Web

 ET 

 PUBLICIDAD

 ET 

 ÚLTIMAS NOTICIAS

El Tiempo crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram