Rodríguez designa a Piñate como comisionado para la Constituyente Laboral

La presidenta Encargada de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció la designación de Germán Eduardo Piñate Rodríguez como el nuevo Comisionado Presidencial para la Constituyente Laboral y los Consensos Laborales.

A través de una nota del departamento de Prensa Presidencial, Rodríguez destacó que esta decisión responde a la necesidad de profundizar el diálogo con la clase obrera organizada. De este modo, el nuevo Comisionado tendrá el papel de liderar los procesos de consulta y construcción de acuerdos que permitan avanzar en la estabilidad del sector trabajo.

"Confío en su compromiso con nuestra clase trabajadora y su capacidad para impulsar el diálogo, la organización y las propuestas que fortalezcan los derechos laborales", expresó la Presidenta (E) en una publicación que acompañó con la foto de Germán Eduardo Piñate.

Trayectoria

El nuevo Comisionado, cuenta con una sólida trayectoria en la administración pública y el activismo social.

Se ha desempeñado como Ministro del Poder Popular para el Proceso Social del Trabajo en dos periodos (2018-2021 y 2024-2025), además de haber liderado el Ministerio del Poder Popular para la Educación y la Gobernación del estado Apure.

Caracas / Redacción Web