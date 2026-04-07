Rodríguez convocará a sectores para rechazar sanciones económicas contra Venezuela

Durante una reunión para fortalecer el Programa por la Paz y la Convivencia Democrática, la presidenta Encargada de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció que realizará una convocatoria nacional en rechazo a las sanciones económicas sobre el país.

Según una nota del departamento de Prensa Presidencial, la Jefa de Estado invitó a los líderes de las comunidades religiosas a sumarse al llamado.

«Sé que en Venezuela uno de los consensos es rechazar las sanciones contra Venezuela, que cesen ya, cese el bloqueo económico contra Venezuela, para que Venezuela pueda respirar, pueda sanar heridas sociales», dijo.

Una necesidad

Para Rodríguez, el cese del bloqueo económico es fundamental para que el pueblo venezolano pueda vivir libre de presiones y pueda apostar a la reconstrucción del tejido social y económico del país.

«Y los invito, y aquí está la propuesta que ustedes han hecho de incorporarse, los invito y les doy la bienvenida», reiteró la Rodríguez.

Caracas / Redacción Web