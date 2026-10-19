El Clippve alerta presunta intervención e irregularidades en la cárcel de Yare

El Comité por la Liberación de los Presos Políticos (Clippve) denunció este domingo una situación irregular y una presunta intervención en el centro penitenciario de Yare, en el estado Miranda.

La organización dio a conocer el hecho a través de sus canales oficiales, con base en testimonios recabados entre residentes de zonas adyacentes al penal y familiares de los detenidos por motivos políticos.

Denuncian opacidad y cerco informativo

El comité advirtió que las acciones dentro del recinto carcelario ocurren en absoluta irregularidad, al margen de la ley y sin garantías de transparencia. Asimismo, señaló que la falta de información oficial genera un clima de incertidumbre entre los allegados de las personas privadas de libertad.



​"Esta falta de respuestas y el cerco informativo resultan revictimizantes para los familiares, quienes se encuentran en un estado de indefensión total, sin saber qué hacer ni a qué instancias acudir para exigir información sobre el paradero y la integridad de sus seres queridos", expresó la organización en un comunicado publicado en redes sociales.

Exigencia de fe de vida

Ante este escenario, la ONG exigió a las autoridades el cese de la opacidad institucional, el respeto irrestricto a los derechos humanos y la presentación inmediata de una fe de vida de los reclusos.

De igual forma, el Clippve hizo un llamado a la comunidad nacional e internacional para que se mantenga vigilante ante los acontecimientos en el penal de Yare.

Caracas / Redacción web

