La oposición venezolana propone un acuerdo nacional para una transición negociada y elecciones libres

La Plataforma Unitaria Democrática (PUD), principal coalición opositora de Venezuela, presentó este domingo una propuesta de acuerdo nacional que plantea una transición política negociada y la convocatoria a elecciones libres, competitivas y verificables, con énfasis en los comicios presidenciales.

El anuncio se transmitió en directo por redes sociales y contó con la voz del activista y expreso político Biagio Pilieri, quien leyó el documento oficial en representación de la alianza.

Respaldo al liderazgo de Machado y González Urrutia

La coalición ratificó su respaldo al liderazgo de María Corina Machado y Edmundo González Urrutia en la búsqueda de la restitución democrática. Ambos dirigentes intervinieron en la presentación de forma virtual desde el exterior.

González Urrutia, exiliado en 2024 tras las presidenciales de ese año, afirmó que la iniciativa refleja la voluntad soberana del electorado y es resultado de consultas a diversos sectores políticos. Por su parte, Machado calificó la propuesta como el inicio de una etapa orientada a la consolidación de un sistema democrático y liberal.

Exigencias en materia de derechos humanos

El texto presentado por la PUD incluye entre sus puntos centrales:



​Liberación inmediata de los presos políticos: La ONG Foro Penal contabiliza a la fecha 322 personas en esta condición.

Garantías para el retorno: Retorno seguro de los exiliados políticos al país.

Cese de la represión: Cese de la persecución y desarticulación del aparato represivo estatal.



​La alianza argumentó que estas medidas responden a la severa crisis política, económica y social del país, la cual requiere la restauración del orden constitucional y el fortalecimiento del Estado de derecho.

La propuesta de la coalición coincide con el diálogo en curso entre el gobierno venezolano y un sector de la oposición, proceso respaldado por Estados Unidos y centrado en lograr garantías políticas para futuros eventos electorales.

Caracas / Redacción web

