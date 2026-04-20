Rodríguez anuncia negociaciones con Siemens y General Electric por la crisis eléctrica en Venezuela

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó de negociaciones con las compañías Siemens y General Electric para resolver la crisis eléctrica en el estado Zulia (noroeste, fronterizo con Colombia), gracias al «diálogo diplomático» construido en los últimos meses de acercamientos con Estados Unidos.

«Gracias a ese diálogo diplomático puedo decir que ya nosotros estamos en relación directa con Siemens y con General Electric para resolver el problema eléctrico en el estado Zulia», dijo durante un acto celebrado en un teatro de esta región, transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

La líder chavista, quien asumió el cargo tras la captura de Nicolás Maduro el pasado enero en Caracas por parte de fuerzas estadounidenses, se comprometió a «resolver los problemas» de Zulia, al asegurar que no es ajena a la situación en el estado.

«Cuando aquí se va la luz en la madrugada yo tampoco duermo, ahí están mis conversaciones con el gobernador (de Zulia, Luis Caldera), sé lo que está pasando», afirmó.

Nueva era

La mandataria señaló que luego del 3 de enero de este año, cuando Maduro fue capturado junto a su esposa, Cilia Flores, en medio de una serie de ataques en suelo de Venezuela, se decidió «abrir un nuevo capítulo de la vida política nacional», así como «un nuevo capítulo de la geopolítica» y de las relaciones internacionales de Venezuela que «incluya también a los Estados Unidos».

Por tanto, celebró las conversaciones con las empresas transnacionales como un resultado de estos esfuerzos y una de las «buenas noticias» para la nación.

El pasado febrero, tras una reunión en Caracas con el secretario de Energía estadounidense, Chris Wright, Rodríguez indicó que conversaron sobre proyectos en petróleo, gas, minería y energía eléctrica, y señaló que la delegación que acompañó al funcionario norteamericano se había reunido con un equipo venezolano, con el fin de «avanzar lo más rápido posible».

En ese sentido, la mandataria, quien estableció una asociación energética a largo plazo con EE.UU., afirmó entonces que su Gobierno ya tiene «los proyectos definidos» en el tema eléctrico y que esperaba que se concretaran «muy pronto».

Designación

En marzo, Rodríguez designó como ministro de Energía Eléctrica a Rolando Alcalá, un ingeniero electricista de la Universidad Simón Bolívar -una de las principales casas de estudio del país suramericano- y «especialista de proyectos eléctricos».

La funcionaria encabezó este domingo en Zulia el comienzo de la peregrinación de trece días que convocó para exigir el fin de las sanciones.

Caracas / EFE