Rodríguez anuncia la creación de brigadas de atención integral para adultos mayores

A través de sus canales oficiales, la presidenta encargada de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó sobre la conformación y despliegue masivo en todo el territorio nacional de las Brigadas de Atención Integral para los Abuelos y Abuelas.

Según una nota del departamento de prensa presidencial, "esta iniciativa, que agrupa a hombres y mujeres comprometidos con la protección social, tiene como objetivo principal recorrer «casa por casa» cada comunidad para brindar acompañamiento directo, atención especializada y escucha activa a los adultos mayores, a quienes la mandataria calificó como la esencia y memoria viva de la nación venezolana".

El despliegue de estas brigadas forma parte de una política de máxima protección y cuidado, integrando a diversos sectores para garantizar que la asistencia llegue de manera efectiva a los hogares más vulnerables.

"Con este mensaje, el Ejecutivo reafirma su voluntad de fortalecer los vínculos de justicia social y acompañamiento humano, priorizando el bienestar integral de los abuelos y abuelas como pilar fundamental de la protección del pueblo".

Caracas / Redacción Web