lunes
, 04 de mayo de 2026
El Tiempo Informando al Pueblo Oriental

Rodríguez anuncia la creación de brigadas de atención integral para adultos mayores

mayo 4, 2026
Delcy Rodríguez, presidenta de Venezuela, espera apoyar a los adultos mayores a través de su nuevo programa / Foto: Prensa Presidencial

A través de sus canales oficiales, la presidenta encargada de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó sobre la conformación y despliegue masivo en todo el territorio nacional de las Brigadas de Atención Integral para los Abuelos y Abuelas.

Según una nota del departamento de prensa presidencial, "esta iniciativa, que agrupa a hombres y mujeres comprometidos con la protección social, tiene como objetivo principal recorrer «casa por casa» cada comunidad para brindar acompañamiento directo, atención especializada y escucha activa a los adultos mayores, a quienes la mandataria calificó como la esencia y memoria viva de la nación venezolana".

El despliegue de estas brigadas forma parte de una política de máxima protección y cuidado, integrando a diversos sectores para garantizar que la asistencia llegue de manera efectiva a los hogares más vulnerables.

"Con este mensaje, el Ejecutivo reafirma su voluntad de fortalecer los vínculos de justicia social y acompañamiento humano, priorizando el bienestar integral de los abuelos y abuelas como pilar fundamental de la protección del pueblo".

Caracas / Redacción Web

 ET 

 PUBLICIDAD

 ET 

 ÚLTIMAS NOTICIAS

El Tiempo crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram