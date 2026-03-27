Rocha espera respuesta a su apelación: cumple 18 meses preso sin amnistía y sin respuesta

María Constanza Cipriani denunció que su esposo, el abogado Perkins Rocha, todavía no ha recibido respuesta al recurso de apelación que introdujo, tras la negativa de su amnistía el pasado 13 de marzo.

En una publicación en redes sociales, señaló que Rocha cumple 18 meses preso «sin derechos, sin amnistía, sin respuesta a su apelación, con grillete y policías en la puerta de su hogar».

Pese a la situación que denuncia, aseguró que el asesor jurídico de Vente Venezuela se mantiene trabajando «por un futuro que soñamos y nos merecemos».