Retiran de la venta el nuevo libro infantil de Sarah Ferguson por sus vínculos con Epstein

El nuevo libro infantil de la ex duquesa de York Sarah Ferguson fueretirado de la venta tras los recientes escándalos que versaban sobre ella y su exmarido, el expríncipe Andrés, por sus vínculos con el pedófilo convicto Jeffrey Epstein, según publica la BBC este viernes.

La empresa de análisis de datos editoriales NielsenIQ Book Data confirmó este jueves a la cadena pública británica que el título de Ferguson, 'Flora and Fern: Kindness Along The Way' (Flora y Fern: Amabilidad en el camino'), había sido apartado a petición de la editorial tras haber pospuesto la publicación del mismo en varias ocasiones.

El lanzamiento del cuento infantil estaba previsto inicialmente para el pasado 9 de octubre y hasta la semana pasada aparecía disponible en Amazon a partir del 20 de noviembre, pero ahora ha sido eliminado por completo del sitio web, al igual que de la página de su editorial, New Frontier Publishing.

Ferguson, de 66 años perdió su título de duquesa al mismo tiempo que su ex marido, Andrew Mountbatten-Windsor renunciase voluntariamente en octubre al uso de su nomenclatura de duque de York y otros reconocimientos nobiliarios por sus vínculos con Epstein y sus supuestos encuentros sexuales con Virginia Giuffre, una de las víctimas del magnate estadounidense, cuando esta era menor.

Desde entonces, el rey Carlos III también ha retirado de manera oficial a Andrés el título de príncipe, que le venía otorgado por nacimiento, al ser hijo de la fallecida reina Isabel II.

Andrés continúa negando todas las acusaciones de índole sexual contra su persona.

Las polémicas con Epstein ya salpicaron a Ferguson el pasado mes de septiembre, cuando salieron a la luz varios correos electrónicos intercambiados entre ambos en 2011, donde tildaba al pedófilo convicto como "amigo supremo", lo que provocó que numerosas entidades benéficas y organizaciones infantiles que apadrinaba le retirasen el patrocinio.

De acuerdo con la BBC, New Frontier Publishing, no se ha pronunciado al respecto ni tampoco ha dado ninguna explicación oficial de por qué el cuento de Ferguson ha sido retirado de la venta.

En cambio, Neill Denny, editor del medio Book Brunch, especializado en el sector editorial, aseguró a la cadena británica que la decisión se supone como una respuesta a las "controversias actuales" y agregó: "No es el momento adecuado para publicar un libro de Sarah Ferguson".

Londres / EFE