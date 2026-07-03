Restringen actividades y expendio de licores en El Tigre por duelo nacional

La alcaldía del municipio Simón Rodríguez, en el estado Anzoátegui, anunció una serie de restricciones en la jurisdicción, atendiendo a los siete días de duelo nacional decretado por el Ejecutivo venezolano, para solidarizarse con las víctimas del doble terremoto.

Mediante el Decreto N° 009-2026 publicado en la Gaceta Municipal N° 10.031, se restringen de manera estricta las actividades recreativas y comerciales en la jurisdicción, prohibiendo espectáculos públicos, eventos festivos, el uso de pirotecnia y música alto volumen.

Se dictaminó la suspensión total de actividades en locales nocturnos, discotecas y salas de fiesta. Además, se fijó un horario limitado para el expendio de licores entre las 12:00 p.m. y las 8:00 p.m.

La medida también ordena el izamiento de las banderas nacional, estadal y municipal a media asta en la comunidad.

Llamado a conducta cívica y solidaria

Las autoridades igualmente exhortan a la ciudadanía, instituciones públicas y privadas, estaciones de radio y medios de comunicación locales a mantener una conducta cívica, solidaria y de moderación en sus publicaciones acorde con los momentos de dolor que atraviesa la nación.

Quedan plenamente facultados para velar por el estricto cumplimiento de estas disposiciones, la Policía Municipal, Hacienda y la Dirección General del ayuntamiento tigrense. Quienes desobedezcan la normativa, serán sancionandos con multas y cierres temporales según las normativas vigentes.

El Tigre / Damary Díaz