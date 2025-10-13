Residentes del sector El Frío de Puerto La Cruz denuncian fallas en servicios públicos

Habitantes del sector El Frío de Puerto La Cruz denunciaron las constantes fallas en los servicios públicos que afectan su calidad de vida. Julio García, residente del sector, destacó que las principales son la falta de aseo, los apagones frecuentes y la deficiencia en el alumbrado público.

“El aseo no pasa frecuentemente y tenemos problemas con la electricidad ya que están ocurriendo apagones casi que todos los días tanto en la mañana, como en la noche. Los vecinos estamos molestos porque Corpoelec nunca avisa que quitará el servicio para al menos tomar precauciones y eso trae problemas ya que a más de uno, se nos han dañado los electrodomésticos” declaró.

Otro problema que también los perjudica es la escasez de agua, el ama de casa Arnarellis Alfonso explicó que ellos no pueden acceder al servicio sin cisternas o bombas. Esto ha persistido durante unos 15 años, y ha empeorado con el incremento de la población.

Voz

“Es imposible, pero más hacia la parte alta. Muchos de nosotros lo que hacemos es que cuando el agua está fuerte, la agarramos con bombas”, refirió.

Ambos vecinos hicieron un llamado a las autoridades, incluido al alcalde Jesús Marcano para que atiendan los problemas de la comunidad, ya que coinciden en que no se trata de una posición política, sino de la necesidad de encontrar soluciones que mejoren la calidad de vida de todos.

Puerto La Cruz / Mariela Valentina García (Pasante)