Interponen denuncia ante el IPC por daño patrimonial en plaza Bolívar de Anaco

Una denuncia penal y administrativa contra el alcalde del municipio Anaco, Jesús Ríos, fue interpuesta ante el Instituto del Patrimonio Cultural (IPC) "debido a la destrucción de la infraestructura patrimonial de la plaza Bolívar de la localidad".

La acción legal fue consignada el pasado viernes 5 de junio por el abogado Julio Itriago ante el órgano rector encargado de identificar, proteger y poner en valor los bienes, manifestaciones y tradiciones que forman parte de la identidad e historia del país, y expone que la alcaldía "ejecuta una obra de demolición parcial" en el emblemático espacio público.

Itriago informó que introdujo la denuncia "con el propósito de defender los valores de la patria y el acervo histórico nacional". Según el texto que presentó ante el IPC, el objetivo de la intervención en la plaza sería habilitar un área de estacionamiento; un hecho que, a su juicio, violenta de manera flagrante la identidad comunitaria y el respeto a los símbolos históricos locales.

"La acción contraviene flagrantemente lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela: artículos 99 (derecho a la cultura y protección del patrimonio) y 101 (protección de los bienes públicos), así como la Ley de Protección y Defensa del Patrimonio Cultural: artículos 1, 6, 21 y 44, que prohíben la alteración o demolición de bienes de interés cultural sin autorización expresa del IPC y establecen penas privativas de libertad para quienes atenten contra dicho patrimonio", se lee en la copia de la denuncia recibida por el organismo.

El texto reza que también se estaría violando la Ley contra la Corrupción "por el posible uso indebido de bienes y recursos públicos (peculado) para el beneficio de terceros privados".

En tal sentido, se solicitan acciones para verificar la situación, las cuales incluyen una inspección técnica en la plaza Bolívar de la ciudad gasífera "para constatar los daños" y la apertura de una investigación administrativa y penal "contra el ciudadano alcalde y los funcionarios responsables".

El texto finaliza pidiendo al IPC que se ordene la restitución del espacio a sus condiciones originales de valor histórico.

Anaco / Danela Luces