Impulsan campaña para recuperar los espacios de la UDO Nueva Esparta

El creador de contenido Ricardo Rodríguez, conocido en plataformas digitales como @rickymargarita, lidera, desde Guatamare, municipio García, una iniciativa social orientada a la recuperación integral de la Universidad de Oriente, Núcleo de Nueva Esparta (Udone).

La iniciativa fue motivada por el llamado de las autoridades universitarias ante el notorio deterioro de la planta física.

Bajo el nombre de "Recuperando la UDO", el proyecto persigue subsanar carencias estructurales que impactan directamente en las condiciones de estudio. La meta abarca desde la rehabilitación de salones, oficinas, áreas de iluminación y dotación tecnológica, hasta el mantenimiento preventivo de unidades de transporte escolar.

La intervención comunitaria se inició formalmente en el edificio de Informática debido a su cercanía estratégica con los centros de acopio internos.

Los esfuerzos inmediatos se concentran en tres necesidades críticas expresadas por la comunidad de estudiantes: renovación de luminarias para mejorar las condiciones de seguridad nocturna, aplicación de pintura en áreas comunes y la restauración de las salas de baño de la institución, pues de 42 que hay, solo uno se encuentra operativo.

El movimiento ciudadano ha recibido una respuesta favorable, logrando incorporar donaciones de empresas locales, pocas horas después de su difusión digital.

El llamado de "Ricky Margarita" es a que mas empresas, ciudadanos y exalumnos se sumen a colaborar, sin importar lo poco o lo mucho que sea ese aporte, porque todo sirve para seguir recuperando a la UDO Nueva Esparta.

Nueva Esparta / Mario Guillén Montero