Lluvias del fin de semana anegaron calle de 12 de Marzo en El Tigre

Las lluvias caídas durante el fin de semana provocaron fuertes anegaciones en la calle San Juan del sector 12 de Marzo de El Tigre, municipio Simón Rodríguez del estado Anzoátegui, debido a la falta de un adecuado sistema de drenaje para controlar el curso de las aguas pluviales, tal y como se advirtió hace un par de meses, a través de una información publicada en El Tiempo.

Una vocera comunal, que pidió reservar su identidad para evitar represalias, detalló que con las primeras gotas del sábado se formó una laguna en la calle, lo que se repetiría al día siguiente con otro aguacero.

"Quedamos incomunicados de inmediato, ni siquiera hace falta que se intensifique la lluvia, porque esto se llena de agua rápido", expresó la dama.

Improvisación

La declarante recordó que el sector solo depende de un surco que abrieron en un terreno al final de la última calle, como canal improvisado para que el agua pueda fluir.

"El problema es que no contamos con un desagüe para que las aguas corran. Ese canal lo abrieron los vecinos hace más de 20 años y es lo que más o menos nos ayuda", comentó.

La vegetación del lugar tampoco es favorable para el drenaje. La vocera indicó que a mediados de abril, trabajadores de la alcaldía del municipio Simón Rodríguez ejecutaron un desmalezamiento parcial en el espacio, pero los desechos quedaron a la espera de recolección.

Esta realidad inquieta principalmente a 47 familias que hacen vida en la calle San Juan y corren el riesgo de quedar damnificadas. Hasta ahora han logrado impedir que las aguas ingresen a sus residencias levantando muros de contención en las puertas y despejando las calzadas.

El Tigre / Damary Díaz