Representantes sindicales convocan a movilización hasta la embajada de EEUU el 16 de abril

Tras el impedimento de las fuerzas de seguridad del Estado para que la movilización convocada por dirigentes gremiales llegara al Palacio de Miraflores este jueves 9 de abril, los representantes sindicales convocaron a una nueva marcha hasta la embajada de Estados Unidos en Caracas, el próximo 16 de abril.

La convocatoria fue propuesta tras un balance de los representantes gremiales en las afueras de la Central de Trabajadores de Venezuela (CTV). Allí se reunieron los líderes de la marcha que pretendía llegar a la sede del Ejecutivo para exigir un salario justo y la derogación de leyes que perjudican a los trabajadores.

Ramón Gómez, secretario general del Sindicato de Profesionales y Técnicos de la CVG, denunció que los cuerpos policiales truncaron el recorrido que comenzó en Plaza Venezuela.

El dirigente gremial explicó que el libre tránsito constituye un derecho ciudadano que el Estado debe garantizar en todo el territorio nacional.

“A la altura de todas las avenidas empezamos a encontrar obstáculos de la policía, piquete de la policía que impedía que nosotros marcháramos por la ruta trazada”, afirmó Gómez durante la rueda de prensa. El vocero criticó que las autoridades utilicen la fuerza para restringir las luchas laborales que solo buscan el cumplimiento de la ley.

Gómez también cuestionó la opacidad de los anuncios gubernamentales sobre supuestos incrementos que no aparecen en las gacetas oficiales.

“Responsable es que usted cumpla con la Constitución, que usted cumpla con la convención colectiva y que cumpla con la legislación laboral”, sentenció el dirigente.

Balance de la represión y liberación

El abogado Eduardo Torres, defensor de derechos humanos e integrante de la ONG Provea, calificó la jornada como un éxito para el movimiento popular porque los manifestantes rompieron siete cercos policiales en el centro de Caracas.

Durante su balance sobre derechos humanos, Torres confirmó que las autoridades ya liberaron al dirigente sindical de la Upel, Javier Márquez, cuya detención denunciaron inicialmente.

“Lamentablemente, las mismas estructuras que llevan 26 años gobernando a Venezuela son autoritarias y no son democráticas”, expresó Torres al evaluar el despliegue de los cuerpos de seguridad. El abogado enfatizó que el país necesita democracia y justicia para alcanzar un desarrollo real que beneficie a los pensionados y trabajadores.

Torres alertó que, mientras los funcionarios reprimían la marcha en las calles, los familiares reportaban situaciones similares dentro de las celdas del Rodeo 1, en el estado Miranda.

“Venezuela exige libertad, democracia y justicia. Es muy grave”, concluyó el defensor.

Exigencia de respuestas claras a EE. UU.

Ángel Bolívar, vocero de los sectores laborales y estudiantiles de Guayana, manifestó que el pueblo venezolano siente cansancio ante las instituciones que ignoran sus reclamos. El dirigente señaló que las transacciones de recursos naturales generan riqueza para las élites mientras los hospitales y los bolsillos de los obreros permanecen vacíos.

“Vamos a la Embajada de Estados Unidos a exigir hablar claramente y decir cuál es la guachafa, cuál es el juego, transición o seguimos con la misma burla”, declaró Bolívar sobre la próxima acción.

Los manifestantes exigen que los actores internacionales den la cara y escuchen el sentimiento de una juventud que reclama becas y transporte digno.

La movilización del próximo jueves 16 de abril partirá a las 10:00 de la mañana desde la estación de servicio PDV en la avenida principal de Las Mercedes (antigua Texaco), en el municipio Baruta. Los líderes invitaron a toda la ciudadanía a sumarse para consolidar un movimiento que traiga la libertad y la democracia definitiva para todos los sectores del país.

Caracas / Efecto Cocuyo