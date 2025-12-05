Representantes de Urepanz escogieron a los integrantes de la comisión electoral para iniciar el proceso de elecciones

Miembros del sindicato Unión Regional de Empleados Públicos del estado Anzoátegui (Urepanz) realizaron, cerca de las 11:00 am de este viernes, una asamblea general de afiliados, en la casa sindical de Barcelona, para elegir a los integrantes de la comisión electoral que se encargará de regir el proceso de elecciones, para el periodo 2025-2028.

La actividad, encabezada por el secretario general de la organización, Héctor Simón Jiménez, se llevó a cabo luego de hacerse tres notificaciones de espera desde las 9:00 am, para cumplir con lo establecido en los reglamentos internos.

El inicio de la asamblea contó con la participación del dirigente José Rafael Hurtado, en representación de la Federación de Trabajadores del estado Anzoátegui (Fetranzoátegui), donde se desempeña como secretario general.

Además de apoyar, Hurtado brindó toda la orientación necesaria sobre el proceso, sobre todo, porque en este último semestre del año tuvo una experiencia similar con el Sindicato de la Construcción, en el cual fue reelecto como presidente.

Conformado

Jiménez informó que tras el encuentro, cumpliendo con lo dispuesto en el artículo 13, en concordancia con el artículo 69 de los estatutos sociales, la comisión electoral quedó conformada por Víctor Goitía, Xiomara Infante, Rosparimi Betancourt, Víctor Salazar, y Orlinda Pérez.

"Está comisión electoral tendrá, según los estatutos de Urepanz, 90 días hábiles para llevar adelante el proceso eleccionario y llevar la representación institucional de este sindicato", enfatizó Jiménez.

El presidente de la Asociación de Jubilados en Acción del estado Anzoátegui, Gustavo Tovar, instó a todos los trabajadores afiliados a mantenerse activos en estas actividades, para legalizar el sindicato con una nueva directiva.

Barcelona / Elisa Gómez