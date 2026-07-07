Representantes de tres parroquias carupaneras participaron en taller de consejos pastorales

Representantes de las parroquias San Martín de Porres, Santa Catalina de Siena y Santa Rosa de Lima, de Carúpano, municipio Bermúdez del estado Sucre, participaron en el primer sábado formativo del Taller para la conformación de Consejos Pastorales y asuntos económicos.

Este espacio se llevó a cabo en el salón San Juan Pablo II de Santa Catalina, con el propósito de consolidar los equipos parroquiales que se encargarán de dar respuesta a la organización parroquial y gestión administrativa, de acuerdo con lo indicado por el Derecho Canónico, el Concilio Vaticano II y las normas de la Iglesia.

Participantes

Cincuenta y un fieles participaron en la actividad, dirigida por los presbíteros Robert Acosta y Marvin Vivas, quienes introdujeron a los presentes en los módulos sobre la sinodalidad y reuniones efectivas, marco canónico, ambiente seguros, planificación y cierre.

La segunda ronda del taller continuará el próximo 11 de julio, en la Catedral Santa Rosa de Lima.

Sucre / Corresponsalía