Representantes de medios de comunicación entregan petitorio a la delegación opositora ante la mesa de negociación

Directivos y representantes de medios de comunicación nacionales y regionales, junto a la Cámara Venezolana de la Industria de la Radiodifusión, entregaron un documento a la delegación parlamentaria encabezada por Dinorah Figuera, en la mesa de negociación en Caracas. El texto solicita la inclusión en la agenda de cinco medidas orientadas a la restitución de garantías para la libertad de expresión, el cese de los bloqueos digitales y el fin de los procesos penales y administrativos contra periodistas y medios de comunicación en Venezuela.
El encuentro contó con la presencia de los diputados Marianela Fernández, Alfonso Marquina, Marco Aurelio Quiñónez, Juan Miguel Matheus, Julio César Moreno y el secretario Marco Bozo. Por el sector mediático acudieron representantes de La Patilla, Monitoreamos, El Nacional, VPI TV, El Diario, El Impulso, La Nación, El Carabobeño, Correo del Caroní, La Mañana, El Tiempo, Yaracuy al Día, Diario de Los Andes y la Cámara Venezolana de la Industria de la Radiodifusión.
Durante la reunión, los voceros expusieron que 28% de las violaciones registradas en informes de monitoreo corresponden a hostigamientos y medidas burocráticas. Asimismo, indicaron que existen 56 medios de comunicación y 93 dominios bloqueados por siete proveedores de internet (Cantv, Movistar, Digitel, Inter, NetUno, Airtek y G-Network). Señalaron también que, tras la promulgación de la Ley de Amnistía en febrero de 2026, al menos ocho trabajadores de la prensa continúan sometidos a procesos judiciales o medidas cautelares.
Redacción en web