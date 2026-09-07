Representantes de medios de comunicación entregan petitorio a la delegación opositora ante la mesa de negociación

Directivos y representantes de medios de comunicación nacionales y regionales, junto a la Cámara Venezolana de la Industria de la Radiodifusión, entregaron un documento a la delegación parlamentaria encabezada por Dinorah Figuera, en la mesa de negociación en Caracas. El texto solicita la inclusión en la agenda de cinco medidas orientadas a la restitución de garantías para la libertad de expresión, el cese de los bloqueos digitales y el fin de los procesos penales y administrativos contra periodistas y medios de comunicación en Venezuela.

El encuentro contó con la presencia de los diputados Marianela Fernández, Alfonso Marquina, Marco Aurelio Quiñónez, Juan Miguel Matheus, Julio César Moreno y el secretario Marco Bozo. Por el sector mediático acudieron representantes de La Patilla, Monitoreamos, El Nacional, VPI TV, El Diario, El Impulso, La Nación, El Carabobeño, Correo del Caroní, La Mañana, El Tiempo, Yaracuy al Día, Diario de Los Andes y la Cámara Venezolana de la Industria de la Radiodifusión.

Durante la reunión, los voceros expusieron que 28% de las violaciones registradas en informes de monitoreo corresponden a hostigamientos y medidas burocráticas. Asimismo, indicaron que existen 56 medios de comunicación y 93 dominios bloqueados por siete proveedores de internet (Cantv, Movistar, Digitel, Inter, NetUno, Airtek y G-Network). Señalaron también que, tras la promulgación de la Ley de Amnistía en febrero de 2026, al menos ocho trabajadores de la prensa continúan sometidos a procesos judiciales o medidas cautelares.

Las solicitudes de los medios de comunicación comprenden las siguientes medidas:

Levantamiento de bloqueos web e instrucción a Conatel para que ordene a los operadores el cese de los bloqueos a portales informativos sin orden judicial firme. Aplicación de la Ley de Amnistía a periodistas y trabajadores de la prensa, con el sobreseimiento de expedientes, cese de medidas cautelares y excarcelación de detenidos. Reforma del marco normativo mediante la derogación de los artículos 27 y 33 de la Ley de Responsabilidad Social, el artículo 20 de la Ley contra el Odio, y disposiciones de la Ley Libertador Simón Bolívar, Ley contra el Fascismo, Ley Antibloqueo y Ley de Fiscalización de Organizaciones no Gubernamentales. Supresión de la revocatoria discrecional de concesiones en radio y televisión, fijación de un catálogo taxativo de faltas técnicas, publicación del registro de operadores autorizados y regulación de las cadenas oficiales. Transparencia económica y fiscal mediante la publicación de registros de fiscalizaciones tributarias y laborales, revisión de cierres de medios, restitución del papel prensa como insumo prioritario de importación y publicación de los criterios de asignación de la publicidad estatal.

Redacción en web