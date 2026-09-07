Dan apertura al primer centro de entrenamiento de equipos caninos de rescate en Venezuela

Los rescatistas Tsunami y Jorge Beens, estuvieron de visita en la isla de Margarita, estado Nueva Esparta, y el entrenador compartió detalles sobre las iniciativas orientadas a fortalecer la respuesta ante emergencias en el país.

El anuncio principal se enfoca en la creación de espacios especializados para la preparación técnica de unidades de búsqueda con caninos.

"Hemos logrado abrir el primer centro de entrenamiento de equipos caninos de intervención de desastre para los voluntarios en Venezuela", destacó Beens sobre este proyecto formativo.

La iniciativa busca articular esfuerzos entre rescatistas comunitarios y organismos de protección ciudadana para elevar los estándares de preparación operativa en el territorio nacional.

Objetivo central

El objetivo central de la escuela de formación es consolidar la presencia de personal preparado en las distintas regiones venezolanas.

"Cada estado debería formar por lo menos un binomio por estado para que cuando ocurra algo podamos dar respuesta de manera rápida", explicó Beens respecto a la meta de contar con al menos un guía y un perro entrenados en cada entidad.

Asimismo, se informó que la experiencia y trayectoria del canino servirá de inspiración para proyectos audiovisuales que acompañarán este proceso de difusión. "Viene la película de Tsunami", adelantó el entrenador sobre la producción cinematográfica y documental que retratará las labores de búsqueda y rescate en situaciones de desastre.

Para la región insular, la meta establecida contempla coordinar esfuerzos con voluntarios y cuerpos de rescate locales. Se prevé dar apertura a las primeras jornadas oficiales de capacitación y cursos de adiestramiento en la isla al inicio del próximo año.

Nueva Esparta/ Mario Guillén Montero