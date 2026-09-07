Cardenales oficializó la fecha de inicio de sus prácticas previas a la temporada 2026/2027

Cardenales de Lara, por medio de su gerencia, anuncia el inicio de su pretemporada oficial de cara a la venidera campaña 2026/2027 de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP) para el lunes 28 de septiembre en el estadio Antonio Herrera Gutiérrez de Barquisimeto, siendo liderada por el manager César Izturis desde el primer día de entrenamientos.

El gerente deportivo del conjunto crepuscular, José Yépez, declaró “estamos muy contentos de arrancar una nueva pretemporada y sobre todo ver el compromiso desde el primer día, donde tendremos caras nuevas y jóvenes prometedores. Aquí la expectativa siempre es la misma: no pensamos en otra cosa que no sea el campeonato y llevarnos el título. Hemos armado un grupo muy sólido y completo para pelear el título este año”.

Yépez, quien le declaró al periodista Oscar Cumare Sánchez, jefe de prensa de Lara, dijo que entre los jugadores que dirán presente en el primer día de prácticas se encuentran Danry Vásquez, Yonny Hernández, Jecksson Flores, Adrián Almeida, Máximo Castillo, Leonardo Pestana y Vicente Campos.

Novedad en la pretemporada

Esta pretemporada incluirá par de juegos de exhibición ante Charros de Jalisco, actuales campeones del Caribe, en el marco del “Clásico Caribeño” evento a estrenarse este año, como parte de la preparación para la temporada que se aproxima.

Estos encuentros se jugarán el 9/10 en Dallas, Texas y el 11/10 en Sugar Land, Houston, también en tierras Tejanas. Las entradas están disponibles en https://www.milb.com/sugar-land/events/clasico-caribeno.

Además de Izturis, los Pájaros Rojos contarán con la presencia de casi todo el staff de coaches en el primer día, incluyendo a Richard Paz, nuevo coach de tercera base, así como se espera la incorporación de Jorge Córdoba (coach de pitcheo) para el cinco de octubre, y de Rolando Valles (coach de bullpen y estrategia de pitcheo) apenas culmine sus compromisos con los Dbacks en Grandes Ligas.

Barquisimeto / Redacción Web