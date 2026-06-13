Reportaron el fallecimiento del reconocido arquitecto Roger Felipe Ayala

La noche de este sábado 13 de junio se reportó el fallecimiento del arquitecto Roger Felipe Ayala, quien ejerció funciones en el ámbito institucional y político del estado Anzoátegui.

Ayala ocupó cargos públicos en la región, entre ellos la dirección del Instituto Nacional de la Vivienda (Inavi), la dirección del Instituto de la Vivienda de Anzoátegui (Ivea), la presidencia de Puertos de Anzoátegui y la Secretaría General de Gobierno de la entidad.

Los actos fúnebres se realizarán a partir de las 8:30 a.m. en la capilla Virgen del Valle de la Funeraria Valles, en Barcelona.

Puerto La Cruz / Redacción Web