Reportan que mermó la movilización de autobuses en el terminal este jueves tras terremotos (+Fotos)

A pesar de que en el estado Anzoátegui no se registraron afectaciones severas, producto de los dos fuertes sismos registrados este miércoles 24 de junio, en el terminal terrestre de Puerto La Cruz hubo una leve disminución de la movilización de pasajeros este jueves.

Según reportaron vendedores de boletos, a las 10:00 de la mañana sólo había salido del recinto cuatro autobuses, cuando el promedio habitual en ese mismo lapso de tiempo varía entre ocho y diez salidas de unidades de transporte.

Los trabajadores de esa estación que fueron consultados coincidieron en que esta situación quizás se produjo porque "las personas tienen temor de salir de sus casas".

Transporte

"De los cuatro buses que salieron, sólo dos iban para Caracas, Maracay y Valencia, y creemos que es por esa misma situación del terremoto. Ya a esta hora por lo general han salido entre ocho y 10 buses. Incluso, para Santa Elena de Uairén (frontera con Brasil) no salieron buses hoy por una tranca que hay en la vía", detalló el vendedor Santo Hernández.

Esta merma de la movilización también fue confirmada por uno de los trabajadores de la empresa Expresos del Mar.

"Es notorio que se ha visto menos movimiento. A esta hora ya hubiesen salido cuatro buses nada más para Caracas", acotó.

Recorrido

En un recorrido hecho por el lugar se constató que había pocas personas tanto en los pasillos como en las salas de espera.

Mientras que en la parada de Santa Fe, estado Sucre, sí se notó el movimiento habitual de pasajeros. Había varias unidades de transporte y personas haciendo cola para viajar a este destino.

Puerto La Cruz / Jesús Bermúdez