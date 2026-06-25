Muere piloto tigrense tras devastaciones sísmicas en La Guaira (+Fotos)

El joven piloto Andrés Eduardo Poleo, de 24 años de edad, oriundo de El Tigre, estado Anzoátegui, perdió la vida en medio de las devastaciones sísmicas registradas en el estado La Guaira.

Familiares y amigos de Poleo confirmaron lo sucedido a través de redes sociales, plataformas que en horas previas utilizaron para pedir apoyo en su ubicación, pues perdieron contacto con él durante la emergencia.

Extraoficialmente, se conoció que el cadáver del joven fue hallado bajo los escombros de Residencias La Trinidad, Playa Grande.

Lamentos

Desde la Aviación Venezolana también lamentaron la partida del piloto y enviaron mensajes de solidaridad a sus allegados.

Poleo era hijo del doctor Andrés Poleo y la periodista Virginia Mundarain, profesionales ampliamente conocidos en la entidad sureña.

El Tigre / Damary Díaz