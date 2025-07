Reportan que en Freites la bombona de gas de 43 kilos subió a 20 dólares

Usuarios de gas doméstico en Santa Rosa, municipio Freites del estado Anzoátegui, reportaron que el cilindro de 43 kilogramos subió de precio y ahora se ubica en 20 dólares, al cambio de la tasa oficial cambiaria del Banco Central de Venezuela (BCV).

"El sábado 5 de julio, cuando llevé la bombona para que la llenaran pagué el equivalente a 15 dólares en bolívares, pero cuando me la entregaron me informaron que tenía que hacer un pago móvil de 5 dólares porque el precio había subido y debía ese monto. Quedé sorprendida y no entendí eso, pero tuve que pagar la diferencia", dijo una vecina, quien prefirió omitir su nombre.

Al igual que ella, otros usuarios expresaron su asombro por el aumento, pues de acuerdo con el anuncio hecho por los voceros de la comuna agroproductiva Santa Rosa de Ocopi, el valor del cilindro era de 15 dólares.

"Desconozco la razón por la que subieron el precio, pero me parece increíble la situación. Anaco es conocido por ser el municipio gasífero y estamos a un paso de ahí. No se justifica que una bombona sea tan cara; mucha gente no tiene para pagar eso", dijo otra residente.

En Anaco

Mientras en Freites los usuarios se quejan por el alza, en el municipio Anaco los precios de las diferentes presentaciones de cilindros se mantienen iguales.

Así lo confirmó el equipo de El Tiempo en el punto de distribución que funciona en la comuna Simón Orence, ubicada en la avenida Mérida.

Ana Rodríguez, funcionaria encargada de este servicio, informó que los cilindros de 10 y 18 kilogramos cuestan 100 bolívares.

"La de 18 kilos se llena con 10 kilos. La de 43 se llena completa y cuesta 14 dólares. Los clientes de comercios pagan 16 dólares", expresó.

Dijo que se rigen por los lineamientos del Plan Anzoátegui 200 "y en la planta de llenado siguen cobrando igual".

Agregó que atienden los sectores agrupados en las 12 comunas que existen en el municipio.

Anaco / Freites / Danela Luces