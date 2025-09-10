Rehabilitaron tramos viales de las calles Quebrada Honda, Santa Ana y la conexión con el Otaola

La Alcaldía de Bermúdez en el estado Sucre realizó la rehabilitación de la vialidad en el sector Quebrada Honda, entre las calles Santa Ana y la entrada del ambulatorio urbano Juan Otaola Roglianni, zona donde se realizaron labores de reposición de un colector dañado.

En la acción intervinieron los equipos del Instituto Autónomo Municipal para los Servicios Públicos (Iampserp) y de la Alcaldía de Carúpano, para realizar el acondicionamiento y replanteo en el área, con el respaldo de entes de los gobiernos nacional y regional.

Positivo

Cándida Martínez, habitante de la zona, evaluó los trabajos como beneficiosos, “sobre todo porque los malos olores que despedían las cloacas no se aguantaban y afectaban a los niños de la escuela Santa Teresita. Y si ahora asfaltan, mejor aún”.

Otro transeúnte, Víctor Osuna, señaló que ahora si se podrá circular por la zona, porque era tal el desastre, que no se podía ni caminar.

Sucre / Corresponsalía Carúpano