Reducen a dos horas las sesiones de diálisis en El Tigre debido a avería en las maquinas

El panorama en la Unidad de Diálisis Care de El Tigre, municipio Simón Rodríguez del estado Anzoátegui, sigue degradándose para los 65 pacientes que allí son tratados.

Ahora las sesiones fueron reducidas de tres a dos horas, luego de que cuatro de las 13 máquinas que prestaban la terapia renal quedaran fuera de funcionamiento, según denunciaron usuarios y familiares.

La paralización de los equipos se registra desde el pasado jueves, 29 de octubre, y se añade a un conjunto de dificultades que enfrentan los enfermos renales en este centro contratado por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS).

Sorteos para diálisis

Vidal Malaver, vocero y esposo de una paciente renal, contó que durante los primeros días de contingencia la administración tomó la decisión de sortear las sesiones de dos horas para algunos pacientes, mientras que el resto recibía las tres horas habituales. Pero la medida cambió este lunes cuando se averió la cuarta máquina.

Malaver recalcó que lo recomendable es que las diálisis duren cuatro horas, pues recibir apenas la mitad de este tratamiento indispensable resulta perjudicial para los enfermos.

"Los que se dializan dos horas quedan mal dializados, así la limpieza de la sangre es 50% y eso es grave", alertó.

Se conoció que para este lunes se esperaba la visita de un técnico proveniente de Maturín, estado Monagas, para revisar las máquinas averiadas, pero casi al mediodía se les comunicó a los pacientes que no podría asistir.

Deterioro generalizado

El vocero reiteró que en el centro asistencial siguen sin contar con personal de limpieza y los familiares se ven obligados a sacar de sus bolsillos para contratar servicios de aseo.

"Es grave la situación. Esto va de mal en peor", expresó Vidal.

Luis Maza, paciente y presidente del Comité de Usuarios de Diálisis, agregó que actualmente solo hay un médico en planta y un especialista. Destacó que las guardias al parecer son insuficientes para abarcar a la población de usuarios.

"Por ejemplo, a nosotros nos han dializado sin doctor en la mañana", acotó.

Maza igualmente dijo que se mantienen esperanzados con la adecuación del nuevo espacio de diálisis en el Hospital Dr. Felipe Guevara Rojas, que vendría a subsanar las fallas de atención renal. Según lo prometido por la gobernación, este mes de noviembre abriría sus puertas.

"En infraestructura está casi lista, pintaron, pulieron pisos, pusieron lámparas, ya arreglaron todo, pero lo más esencial que es lo referente a la planta de ósmosis, las máquinas y la capacidad de atención es algo que no sabemos todavía", apuntó.

El Tigre / Damary Díaz