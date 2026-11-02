Vecinos: En Santa Ana el agua está llegando turbia y huele a pescado muerto

Habitantes del municipio Santa Ana, en la zona centro del estado Anzoátegui, expresaron su preocupación por las características que tiene el agua que se encuentran recibiendo, pues aseveran que no sólo tiene tonalidad oscura, sino que además han notado un fuerte olor fétido.

Así lo expresaron vecinos de esa población, quienes enfatizaron que el agua que han recibido desde el embalse La Estancia, el cual también abastece al municipio Aragua, "es turbia y hedionda", motivo por el que exhortaron a las autoridades de la Hidrológica Venezolana (Hidroven) y al gobierno local a pronunciarse públicamente sobre la situación.

"El sábado llegó con tonalidad oscura y luego empezó a salir un poco más clara, pero lo que nunca se le quitó fue la fetidez. Llegó hedionda y huele como a pescado muerto", dijo Erick Sarmiento, habitante del Urbanismo Orocopiche II.

En el sector La Palencia reportaron una situación similar, pues el vecino Alexander Solórzano aseveró que anteriormente el líquido llegó con coloración verde, y ahora el olor es fétido.

"Antes del sábado el agua llegaba verde, como sí tuviera limo, pero ahora vino con un color oscuro y un olor muy desagradable. En la casa la usamos para los baños, pero compramos agua potable para tomar porque nos da miedo enfermarnos", expresó.

Exhortación

En ese sentido, la comunidad exhorta a Hidroven y a las autoridades municipales a emitir un comunicado oficial para que informen y muestren a la población los resultados de las pruebas que se han estado realizando al agua del embalse La Estancia.

Sarmiento admitió que están conscientes de que las alcaldías no tienen competencia directa sobre el tema y que es responsabilidad de Hidroven, pero eso no exime al gobierno municipal de informar sobre la situación que genera preocupación en los pobladores.

"En Santa Ana, el agua proviene del embalse La Estancia. De allí va a unos tanques o reservorios y posteriormente deben tratarla y purificarla para luego bombearla hacia el pueblo. Pareciera, por las características del líquido que está llegando a nuestras casas, que no está siendo tratada ni potabilizada", agregó Sarmiento.

Llamado

Emplazó a las autoridades tanto de Hidroven como locales a mostrar los resultados de las pruebas que se han estado realizando en el embalse.

Pidió al alcalde Freddy Fernández que informe con claridad y sensatez qué es lo que está ocurriendo.

A esa petición se sumó Solórzano, quien agregó que es necesario que se dé a conocer el motivo que está causando el mal olor en el líquido que reciben los santaneros.

Santa Ana / Danela Luces