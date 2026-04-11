Redes gremiales de VP en Anaco organizan agenda para los próximos meses

Los líderes de las redes gremiales del partido Voluntad Popular (VP) en el municipio Anaco, sostuvieron una reunión para afianzar lazos entre los sectores de la salud, la educación y la construcción, con miras a planificar la agenda para continuar en la lucha por la reivindicación salarial y lograr una mejor calidad de vida para los profesionales de estas áreas.

En el encuentro también estuvo presente un representante de las iglesias cristianas, quien aportó ideas para concretar las acciones venideras del equipo de trabajo en la ciudad gasífera.

En su intervención, el coordinador municipal de VP, Teo Valiente, destacó la importancia de retomar la organización de los gremios y los sindicatos, pues, a su juicio, esos sectores productivos y determinantes para el país pueden cambiar la precaria situación actual.

"Casi nada ha cambiado en estos últimos tres meses. Sigue la represión, la inflación, los apagones y sobretodo la misma mano que ha dirigido al país por 27 años, pero con otro rostro", aseveró.

Por el magisterio asistió la docente Margelis García, quien señaló que "los maestros están en una encrucijada para decidir si deben seguir laborando por vocación o buscar otras fuentes de empleo, ya que el salario de un profesor tipo uno no alcanza ni para el mercado de la semana, mucho menos les da para llegar al mes; y en el sector privado los docentes se encuentran en peor situación".

Brumilda Rondón destacó que el gremio de la salud planifica acciones de calle para los próximos meses con el propósito de exigir mejores condiciones laborales para el sector. "Hemos trabajado con las uñas por años y aún así tenemos la esperanza de que esto cambie para bien", expresó.

El representante de las iglesias cristianas evangélicas, Alexander Rosas, rememoró el 3 de enero y lo describió como un día de luz y una nueva etapa para Venezuela destacando que la lucha social debe ser el aporte que introduzca la iglesia en las organizaciones políticas.

"Esta lucha es del bien contra el mal y siempre vence el bien, el 03 de enero vimos un capítulo de la temporada de bendiciones que traerá Dios para nuestro país", aseveró.

Actividades recreativas

Las redes gremiales acordaron realizar actividades recreativas y de formación a partir de la próxima semana, en los sectores Villa Betania y El Paraíso.

Realizarán talleres de corte y costura, tareas dirigidas y en la agenda de recreación incluyeron torneos de dominó.

Extendieron la invitación a las personas que deseen incorporarse a la red gremial de VP a comunicarse a través de los números telefónicos 0416 -7942645 y 0424 - 8753456.

Anaco / Danela Luces