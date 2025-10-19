Rector de la UPT informó que este lunes iniciarán las carreras técnicas

Néstor Malavé, rector de la Universidad Politécnica Territorial (UPT) de Paria "Luis Mariano Rivera", llamó a la incorporación total de actividades con el inicio de las carreras técnicas, este lunes 20 de octubre.

Informó que han venido ejecutando acciones para acondicionar los espacios para el nuevo período, además de una serie de actividades de carácter académico, como parte del reinicio de actividades.

Las carreras con modalidades trimestrales y anuales iniciaron clases el pasado 13 de octubre, mientras que las semestrales y nuevos ingresos lo harán mañana. Las actividades académicas se extenderán hasta el 15 de diciembre.

Planificación

El rector informó que entre los procesos que se cumplirán en este periodo está la renovación de las vocerías estudiantiles y de la federación de estudiantes.

Asimismo, señaló que se retomaron las actividades de planificación, servicios generales, planificaciones académicas, así como los cursos de postgrado.

“Exhortamos al compromiso del trabajo que tenemos hoy en día, con proyectos muy importantes, como el de viveros universitarios, para consolidar un laboratorio de genética”.

Sucre / Corresponsalía Carúpano