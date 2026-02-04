Reclusos del Internado Judicial de Carúpano iniciaron una huelga de hambre para protestar contra director (+Video)

Durante la noche de este miércoles, fuentes extraoficiales, así como videos que circularon en plataformas digitales, confirmaron el inicio de una huelga de hambre por parte de los reclusos del Internado Judicial de Carúpano, estado Sucre.

La acción se habría iniciado desde la madrugada de este 4 de febrero de 2026, para protestar por presuntos maltratos de los cuales son objetos por parte del director del penal, Alfonzo Ramírez, a quien acusan de acoso y de lucrarse con la necesidad de los privados de libertad.

Familiares de los presos denunciaron castigos y retaliaciones en uno de los pabellones, que asimismo, generó el aislamiento de un grupo que se quejó de la situación.

Capacidad

La cárcel, que albergaría a unos 400 reos, es el epicentro de un conflicto que involucra hasta a las familias, que acusan al director de someter a los presos a "presunta extorsión, maltratos y torturas".

Entre otros reclamos, piden presencia de autoridades nacionales, revisión de procesos por retardos procesales, la remoción del director y atención sanitaria ante la presunta presencia de un brote de tuberculosis.

Sucre/ Corresponsalía Carúpano