Realizaron Torneo Oriental U-19 de voleibol en Puerto La Cruz

Este miércoles 3 de septiembre se llevó a cabo el Torneo Oriental U-19 de voleibol en Puerto La Cruz, donde participaron representaciones de los estados Sucre, Monagas y el anfitrión Anzoátegui.

Dicho certamen amistoso forma parte de la preparación de las mencionadas preselecciones estadales de cara al Campeonato Nacional de la categoría en la modalidad femenino.

La cancha Don Bosco en la ciudad porteña recibió a las atletas, que pulen detalles y pelean por hacerse un lugar en sus respectivas selecciones de cara al certamen nacional que se hará en el estado Guárico del 28 de septiembre al 4 de octubre.

Desde la organización del Torneo Oriental destacaron que se trabajó arduamente desde la mañana hasta la tarde, dando el todo por el todo para subir el nivel del voleibol en esta región del país.

Vale recordar que en los últimos meses el voleibol nacional ha tenido un resurgir, brillando en competencias internacionales en diferentes categorías tanto masculino como femenino, por lo que quienes hacen vida en la disciplina buscan que la curva ascendente se mantenga.

Puerto La Cruz / Javier A. Guaipo