Realizaron mesa de trabajo en Carúpano para integrar políticas públicas en materia de ecosocialismo

Diputados, legisladores y concejales del estado Sucre, que forman parte de las comisiones de ecosocialismo en instancias legislativas, realizaron en Carúpano una mesa de trabajo a fin de articular una agenda común en el área.

El diputado Carlos Martínez, miembro de la Comisión de Ecosocialismo de la Asamblea Nacional y encargado de organizar el encuentro, explicó que la intención es que este tipo de evento se realice en Sucre, Anzoátegui y Nueva Esparta, para crear una agenda común que permita a cada legislador apoyar las políticas nacionales.

Precisó que se busca atender el tema de la transferencia del poder a las comunas, desde el ámbito territorial, municipal, regional y nacional. “Aquí apenas comenzamos la tarea con los legisladores, pero tenemos que ir al encuentro con los parlamentos populares de los consejos comunales y de las comunas para articular políticas”, comentó.

Intención

Señaló que la intención es que haya seguimiento y control de las políticas públicas por parte de los legisladores, y que se ejecuten las políticas que aspira la gente para poder resolver temas puntuales.

Puso como ejemplo la disposición de los desechos sólidos. “Aquí hubo un plan hace muchos años, pero no se ejecutó, los puntos finales, las transferencias y ahora se añade el tema del reciclaje”.

Agregó a la lista las leyes pendientes por debatir que van a estar a la mano de legisladores y parlamentarios populares, a los fines de que se pueda hacer la consulta pública amplia.

Sucre / Yumelys Díaz