Realizaron la instalación del Comité Ejecutivo Seccional Anzoátegui de Acción Democrática

Este jueves se llevó a cabo la instalación del Comité Ejecutivo Seccional Anzoátegui de Acción Democrática, en una reunión que se realizó en la casa del partido, en la avenida Fuerzas Armadas de Barcelona.

Se conoció que este equipo está liderado por el secretario general, Geobani Veracierta, en compañía del secretario de organización, Luis Guevara Marrón; y el subsecretario general, Rómulo Villael.

De igual forma, Veracierta informó que fueron juramentados tres secretarios generales en los tres municipios que son considerados como los más importantes del estado, los cuales a su vez, serán los jefes políticos en sus territorios: Eduardo Acosta en el municipio Simón Bolívar, Alexander Golindano en Juan Antonio Sotillo y Gianfranco Peña en Simón Rodríguez.

Dijo que ya han ido nombrando los secretarios generales en 12 ayuntamientos, por ejemplo: en Píritu José Marti, en Peñalver Carlos Andrés Guaicara, en Bruzual Carlos Chacín, en Carvajal Carlos Bermúdez, en Anaco Carlos López, en Santa Ana Alejo Martínez, en Miranda Frank Silva y en Guanipa Alexis Galindo.

Mientras que las jefaturas de los otros municipios, en donde destacan Urbaneja, Guanta, Independencia, Monagas, entre otros, serán anunciadas en los próximos días.

"Todo eso está en marcha, porque se inició esta semana la reestructuración hacia los municipios. Próximamente estaremos haciendo un acto de juramentación en la ciudad de Anaco, de toda esa estructura que hasta el momento se ha conformado, con la asistencia de nuestra secretaria nacional de organización, Myriam Do Nascimento. Será el 28 de este mes", enfatizó Veracierta.

Barcelona / Elisa Gómez