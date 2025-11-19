Realizaron feria en la Uptp para recolectar fondos para el Departamento de Agroalimentación

En el Departamento de Agroalimentación de la Universidad Politécnica de Paria (Uptp) Luis Mariano Rivera de Carúpano, en el estado Sucre, realizaron este martes 18 de noviembre una feria solidaria de venta de alimentos, con el fin de recaudar fondos y dotar a la dependencia.

Diego González, coordinador del departamento, explicó que se vendieron productos de la cesta básica, con precios por debajo del mercado.

La intención es lograr adquirir implementos y papelería para el funcionamiento de ese departamento, donde actualmente cursan la ingeniería del área, unos 63 estudiantes activos, sin contar con los nuevos ingresos que se encuentran en fase de inscripción.

Beneficiarios

La venta estuvo dirigida a la comunidad universitaria y a los sectores aledaños a la dependencia académica.

Resaltó que se vendieron productos de excelente calidad, con descuentos hasta de 50 bolívares, con respecto a los precios de la calle.

Sucre/ Corresponsalía Carúpano