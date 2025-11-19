miércoles
, 19 de noviembre de 2025
El Tiempo Informando al Pueblo Oriental

Realizaron feria en la Uptp para recolectar fondos para el Departamento de Agroalimentación

noviembre 19, 2025
Con precios solidarios realizaron feria en Agroalimentación de la Uptp / Foto: Corresponsalía

En el Departamento de Agroalimentación de la Universidad Politécnica de Paria (Uptp) Luis Mariano Rivera de Carúpano, en el estado Sucre, realizaron este martes 18 de noviembre una feria solidaria de venta de alimentos, con el fin de recaudar fondos y dotar a la dependencia.

Diego González, coordinador del departamento, explicó que se vendieron productos de la cesta básica, con precios por debajo del mercado.

La intención es lograr adquirir implementos y papelería para el funcionamiento de ese departamento, donde actualmente cursan la ingeniería del área, unos 63 estudiantes activos, sin contar con los nuevos ingresos que se encuentran en fase de inscripción.

Beneficiarios

La venta estuvo dirigida a la comunidad universitaria y a los sectores aledaños a la dependencia académica.

Resaltó que se vendieron productos de excelente calidad, con descuentos hasta de 50 bolívares, con respecto a los precios de la calle.

Sucre/ Corresponsalía Carúpano

 ET 

 PUBLICIDAD

 ET 

 ÚLTIMAS NOTICIAS

El Tiempo crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram