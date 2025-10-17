Realizarán vigilias en algunos municipios de Anzoátegui por la canonización de los primeros santos venezolanos

Las iglesias del estado Anzoátegui culminarán este sábado 18 de octubre la Novena de la Santidad para celebrar la canonización de los primeros santos venezolanos: el doctor José Gregorio Hernández y la madre Carmen Rendiles con actividades especiales, entre ellas, vigilias que se llevarán a cabo en algunos municipios con el apoyo de las autoridades gubernamentales.

En Barcelona, la alcaldía invita a la comunidad a concentrarse en el templo Ermita El Carmen, declarado Santuario Diocesano del "Beato José Gregorio Hernández" por conservar sus reliquias, ubicado en el Centro Histórico.

Allí realizarán una Misa de Acción de Gracias a las 5:30 pm, a las 6:30 pm será la presentación de los músicos del núcleo Barcelona del Sistema de Orquestas y Coros Simón Bolívar y a partir de las 10:00 pm se llevará a cabo la vigilia, que contará con una pantalla para la transmisión en vivo, a las 4:00 am del domingo 19, de la ceremonia que se realizará en El Vaticano.

La alcaldìa de Lechería también convoca a la población a reunirse en la Iglesia María Auxiliadora a las 8:00 pm de este sábado, en donde realizarán un rosario iluminado, tendrán alabanzas, testimonios y charlas.

Se espera que a las 12:00 am del domingo, en el inicio del día de la canonización, se lleve a cabo la adoración eucarística Leví Experiencia, la oración de Laudes y a las 4:00 am vivan la transmisión desde Roma.

Zona Sur

Se conoció que en El Tigre, cada parroquia de la Diócesis realizará una vigilia de oración de 7:00 pm a 11:00 pm.

Mientras que la Iglesia San Francisco de Asís será el punto de encuentro para vivir el domingo, en pantalla grande, el acto de canonización a las 4:00 am, hora Venezuela.

La celebración continuará durante todo el domingo, cuando se realicen misas de Acción de Gracias por la canonización de los primeros santos venezolanos, en todos los templos.

Barcelona / Elisa Gómez