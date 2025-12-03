miércoles
Realizarán un foro sindical en Barcelona para debatir sobre la solicitud de un bono navideño especial

Se espera que los representantes se reúnan en la plaza Miranda, adyacente a la gobernación / Foto: Archivo.

Representantes de los trabajadores activos, jubilados y pensionados de la Gobernación del estado Anzoátegui se reunirán este jueves 4 de diciembre para llevar a cabo un foro sindical, con el objetivo de debatir sobre la solicitud de un bono navideño especial de $400.

Virgilio Heredia, coordinador de la Comisión de Jubilados y Pensionados del ejecutivo estadal, informó que tienen previsto concentrarse a las 10:00 am, en la plaza Miranda de Barcelona, adyacente al edificio de gobierno.

Razones

"Muchas razones existen para decir presente. El tema principal es el bono navideño de $400 y su incidencia en las navidades del 2025 en nuestras familias. En honor a la verdad, ese bono en este mes, el más alegre del año, traería felicidad a nuestros hogares, en una época en que los salarios y los bonos devaluados por una inflación, que según los economistas bordea el 450% y 500%, no nos alcanza para alimentarnos bien", expresó Heredia.

Se conoció que entre los ponentes estarán los dirigentes José Luis López, José Salcedo, Luis Reyes, Yovanny Yaguaracuto, Diomar Rivero y Virgilio Heredia; quienes representan al sector salud, al personal activo, jubilado y pensionado.

Barcelona / Elisa Gómez

