Desde la Cámara de Turismo del estado Anzoátegui (Caturanz), junto a entes gubernamentales como la Corporación de Turismo del estado Anzoátegui (Coranztur), entre otros, realizan diferentes actividades en el marco del Día Mundial del Turismo, que se celebra el próximo sábado 27 de septiembre.

Marbely Zambrano, presidenta de Caturanz, comentó que el lema para este año es "turismo y transformación sostenible" y agregó que desde la corporación estadal buscan resaltar las diferentes rutas que se han certificado, por lo que hacia ese objetivo apuntan algunas de las acciones. Por ejemplo, el pasado martes 23 del corriente de realizó una senderismo en el Salto Canaimita.

La vocera detalló que en el cronograma, que también comparten con el Instituto Nacional de Turismo Anzoátegui, destacan unos conversatorios que se harán el viernes 26 y sábado 27. Uno de los temas que se tocará es el del aviturismo, que, según dijo, ha tenido un repunte en el tiempo reciente.

Motor

A juicio de Zambrano el turismo es un motor de crecimiento económico, pero también una fuerza que puede generar oportunidades y fortalecer lazos culturales protegiendo el medio ambiente.

Destacó que la Organización Nacional del Turismo propone cuatro áreas claves para lograr la transformación de la que hace mención el lema de este año. Una de ellas es invertir en educación y habilidades, otra es apoyar a pequeñas y medianas empresas; también promover inversiones sostenibles y finalmente gestionar de manera responsable los recursos naturales.

Labor

La presidenta de Caturanz resaltó que durante la última Feria Estadal de Turismo, que se realizó en Puerto La Cruz, la cámara en conjunto con Coranztur lograron traer cuatro mayoristas de turismo -más prestadores de servicios y agencias de viajes- para realizar ruedas de negocios con diferentes empresas y entes.

Explicó que la intención fue impulsar a Anzoátegui como destino, aprovechando que ya la entidad es presentada en diferentes catálogos.

"Quedaron muy satisfechos. Hicieron la ruta de los delfines, recorrieron la cascada de los 7 pisos, se visitó el Itsmo Caribe, entre otras actividades que ayudan en la promoción que buscamos", dijo.

Finalmente Zambrano indicó que se está por desarrollar una caravana turística, además de otros proyectos para lograr un mejor posicionamiento del estado en ciudades como Caracas, Valencia o Maturín, que es de dónde provienen más visitantes.

Barcelona / Javier A. Guaipo