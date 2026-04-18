Real Sociedad conquista la Copa del Rey con un Jon Aramburu imperial

La Real Sociedad de Fútbol ha vuelto a inscribir su nombre en la historia dorada del fútbol español al proclamarse campeona de la Copa del Rey tras vencer este sábado al Atlético de Madrid en una final de infarto disputada en el Estadio La Cartuja de Sevilla.

Según la agencia de noticias EFE, el conjunto "txuri-urdin", dirigido por Imanol Alguacil, sumó un nuevo trofeo a sus vitrinas en un encuentro que terminó 2-2 en el tiempo reglamentario y en la prórroga, decidiéndose a favor de los donostiarras gracias a su mayor acierto en la tanda de penales, en la que se impusieron 4-3 sobre los colchoneros.

La escuadra de San Sebastián demostró una solidez defensiva y una pegada envidiable, pero el nombre que acaparó los titulares fue el del venezolano Jon Aramburu. El lateral derecho, que se ha consolidado como una de las piezas inamovibles de Alguacil, firmó una actuación consagratoria.

De acuerdo con la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Aramburu fue el jugador con más duelos ganados en el partido y resultó clave para neutralizar las internadas del ataque madrileño.

Gran labor del venezolano

La labor del "vinotinto" no solo se limitó a la contención. El diario Marca destacó en su crónica que la "energía inagotable" de Aramburu fue el motor que permitió a la Real aguantar la presión en los minutos finales.

Su capacidad para anticipar y su criterio en la salida de balón fueron fundamentales para que el equipo vasco mantuviera el equilibrio táctico durante los 120 minutos de juego.

"Es un sueño hecho realidad. Hemos trabajado muy duro para darle esta alegría a la afición", declaró Aramburu a pie de campo para los micrófonos de la televisión oficial, visiblemente emocionado mientras sostenía la bandera de su país natal.

Éxito coral y solidez táctica

El encuentro fue un despliegue de estrategia. Mikel Oyarzabal, capitán y alma del equipo, volvió a ser determinante, mientras que el mediocampo liderado por Martín Zubimendi dictó el ritmo del partido frente a un Atlético que nunca bajó los brazos. Sin embargo, la Real Sociedad supo sufrir, apoyada en una defensa donde la irrupción de Aramburu esta temporada ha sido, en palabras del diario AS, "el mejor fichaje interno del club".

Con esta victoria, la Real Sociedad reafirma su estatus como uno de los proyectos más serios y competitivos de LaLiga. La RFEF confirmó que el equipo donostiarra participará en la próxima Supercopa de España, consolidando un ciclo de éxitos.

La ciudad de San Sebastián se prepara ahora para recibir a sus héroes, con un Jon Aramburu que ya es considerado un ídolo tanto en Gipuzkoa como en Venezuela, marcando un hito para los futbolistas criollos en la élite europea.

Sevilla / Redacción Web