El Tiempo en la calle | Quincenas de tigrenses solo cubrieron alrededor del 10% de canasta alimentaria (+Video)

Con las quincenas que cobraron este miércoles, habitantes de El Tigre, en el estado Anzoátegui, solo pudieron cubrir alrededor del 10% de la canasta alimentaria, que según un reciente boletín del Cendas-FVM, se sitúa por encima de los 600 dólares.

Este cálculo surgió de una encuesta aplicada en el centro de la ciudad, mientras las personas hacían sus modestos mercados. La mayoría de ellas depende del salario del sector público, con una base de 130 bolívares (menos de 1 dólar), compensados con bonificaciones indexadas que llegan hasta 190 dólares al mes.

Grisel Ramírez, habitante del sector Las Américas, salía de uno de los abastos de la zona con apenas un par de bolsas entre sus manos. Dijo que gastó más de 50 dólares en aproximadamente 15 productos para abastecer su despensa. Entre estos, dos paquetes de harina, dos paquetes de arroz y dos paquetes de pasta, sin incluir la proteína.

Detalló que esta cantidad de comida le rinde para menos de cuatro días entre las cuatro personas que integran su hogar.

Ana Armas, residente del sector Las Praderas, comentó que solo pudo adquirir algunas verduras, además de un paquete de avena, un paquete de harina, medio litro de aceite y una bolsa de leche de menos de 1 kilogramo, en lo que desembolsilló más de 40 dólares. "Y ya para finiquitar mañana, lo que queda es para comprar un pollo y un poquito de carne. Más nada", agregó.

Sector privado afectado

Carlos Farías, habitante del sector Ciudad Jardín, comentó que a pesar de que trabaja en el sector privado y percibe un poco más de dinero que los empleados públicos, también vive una economía "apretada".

Afirmó que con 260 dólares que cobró este 15 de abril compró entre 9 y 12 alimentos, que pueden durar hasta 10 días, compartiendo entre tres personas.

Mencionó que como consumidores, igualmente, se ven golpeados por el incesante aumento en el precio de los productos, que se fijan de acuerdo al valor referencial del dólar y hasta el euro en varios comercios.

"De poquito en poquito" para sobrevivir

Fuera de la lista de alimentos, los ciudadanos deben estirar sus pagos para comprar artículos de higiene personal, medicina y otras necesidades.

Ana Armas comentó que para no dejar por fuera los requerimientos adicionales resuelve "de poquito en poquito".

"Voy resolviendo una cosa, resuelvo otra y así voy", expresó.

Son estas razones las que destaca el gremio de trabajadores, tanto a nivel regional como nacional, para seguir insistiendo en mejoras salariales, que les permitan abarcar, al menos, lo más esencial.

El Tigre / Damary Díaz