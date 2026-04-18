María Corina Machado recibe la Medalla de Oro de Madrid: Siento que hoy empieza nuestro retorno

María Corina Machado, la líder opositora venezolana, recibió este sábado de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, la Medalla de Oro de esta región española y dijo, con la medalla colocada en la chaqueta, «siento que esta tarde en Madrid comienza nuestro retorno».

«Desde aquí comenzamos a preparar esta nueva fase desde la cual regresaremos juntos, millones, a reconstruir un país del que estamos orgullosos», agregó en la sede del Gobierno regional madrileño.

«Para mi es un honor inmenso, en nombre de todos los venezolanos, recibir esta medalla de oro de la Comunidad de Madrid, un reconocimiento a cada uno de los ciudadanos de mi país, dentro y fuera de Venezuela que han arriesgado su vida por la libertad», dijo en su discurso.

Promesa

La líder opositora aseguró que «Venezuela será libre» y que los miles de venezolanos que acudieron al acto, «sin saberlo, van a regresar a construir una tierra que jamas permitirá el regreso de una tiranía».

Además, recordó a «cada maestro que trabajó para que esa ideología no penetrara en sus alumnos», a periodistas venezolanos que «a pesar de la censura, la amenaza y la cárcel decidieron levantar su voz dentro y fuera de Venezuela» y a sus compañeros políticos «con ética».

En el acto, al que también acudió Antonio Ledezma, exalcalde de Caracas, Machado pidió que se «entienda» lo que significa «vivir bajo una tiranía brutal» y que por eso «la medalla, en reconocimiento a una vida de servicio y entrega, está hecha a cada ciudadano con nombre, apellido y oficio».

Machado subrayó que «la democracia se lucha y se defiende cada día», junto a la hija de Edmundo González, Carolina González, quien recibió la Medalla Internacional de la Comunidad de Madrid -que solo se entrega a representantes de países-, en nombre de su padre, que no pudo acudir al acto por motivos de salud.

González leyó las palabras que su padre le había escrito, en las que decía que recibía la medalla «con una gran gratitud» y que al concedérsela la Comunidad de Madrid, reconocía «algo que va mucho mas allá» de su persona y «la dignidad con la que millones» tuvieron que dejar su «tierra».

Emocionada, agregó «a título personal» que su padre había sido para ella «un héroe desde niña» y que le enorgullecía «saber que también lo es para todos los venezolanos que sueñan con vivir en libertad».

Sentimientos de Ayuso

Ayuso, por su parte, aseguró que este era el día «más feliz» desde que comenzó su presidencia y agradeció a Machado por haber recordado «todo este tiempo» la «dignidad de una nación que luchará hasta el final para recuperar su democracia y la libertad».

«Estoy convencida de que (María Corina Machado) pasará a la historia por ser la primera presidenta del pueblo venezolano», afirmó la presidenta madrileña.

Ayuso, después, arremetió contra el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, al decir que «hoy llamaba desde Barcelona a hacer ‘lo que sea’ para detener la guerra. ¿Qué es lo que sea? ¿Seguir atacando las puertas a medios de comunicación independientes?» y asegurar que está «de guateque en Barcelona».

Salida de mujeres

Las tres mujeres salieron al balcón del edificio para saludar a los miles de venezolanos que esperaban en la plaza del Sol de Madrid, y Machado declaró que pronto le podrá entregar a Ayuso las llaves de Caracas.

La opositora venezolana se reunió en su visita a España con líderes de derecha y extrema derecha, como Alberto Núñez Feijóo, presidente del Partido Popular (PP), Santiago Abascal, el líder de Vox (ultraderecha) o el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, del PP, pero rehusó reunirse con el presidente del gobierno español, del Partido Socialista.

Madrid / EFE