Rawayana logra la rehabilitación de escuela para 1.200 alumnos en La Guaira

La Fundación El After, organización promovida por la agrupación venezolana Rawayana, garantizó el regreso seguro a las aulas de 1.200 niños y jóvenes en la escuela Simón Bolívar Fe y Alegría, ubicada en el estado La Guaira, luego de los daños ocasionados por los terremotos del pasado 24 de junio.

A través de sus canales oficiales, la institución precisó que las labores ejecutadas permitieron la adecuación integral del centro educativo. El plan de abordaje abarcó la reparación de techos, sistemas sanitarios e iluminación, además de la pintura de fachadas, el reacondicionamiento de áreas recreativas y la instalación de mobiliario escolar. De igual forma, el equipo entregó paquetes de útiles y materiales pedagógicos a la matrícula estudiantil y al personal docente.

«A través de este esfuerzo conjunto, podremos garantizar el regreso a clases y cubrir los gastos operativos de los colegios para respaldar a los docentes que sostienen las aulas día a día», destacó la organización en sus plataformas digitales.

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La Fundación El After surgió tras la emergencia sísmica de junio con el propósito de transformar el alcance de Rawayana en respuestas concretas para las zonas vulnerables del país. Mediante la captación de fondos, alianzas con el sector privado y la labor de voluntarios, la entidad canaliza recursos hacia programas de educación, salud y nutrición. La organización mantiene activa la recolección de donaciones para continuar la atención a las comunidades afectadas por los terremotos.

La Guaira / Redacción web