Dynamo Puerto logró segundo triunfo en fila en la Liga Futve 2

Dynamo Puerto FC consiguió el domingo su segundo triunfo consecutivo en el tramo final de la fase regular de la Liga Futve 2. Fue con pizarra de 1-2 sobre Ávila FC, en el estadio Brígido Iriarte de Caracas.

Un gol de Geraldo Cárdenas en los últimos minutos del compromiso le dio al cuadro búfalo una victoria crucial, que los mantiene con esperanza de acceder a la ronda eliminatoria. Máximo Arrioja adelantó a los portocruzanos al 26' y José Bello marcó la diana del empate transitorio al 77'.

Vale destacar que el par de éxitos corridos de Dynamo son bajo la dirección técnica de Osbel Luces, quien tiene dos semanas al mando del equipo. Ahora, con 25 jornadas cumplidas, los porteños tienen 35 puntos y se ubican en la quinta plaza del Grupo Centro-Oriental, a cinco del puesto de repechaje, ocupado por Bolívar SC, con tres fechas restantes.

Pelea reñida

El conjunto búfalo continúa en la pelea por uno de los cupos a la fase eliminatoria, pero el panorama no luce tan favorable para ellos. Sobre todo por su rival más cercano, Bolívar SC, venció el domingo al Monagas SC B y mantuvo la diferencia de cinco unidades entre ambos.

A Dynamo ahora le corresponde visitar el próximo fin de semana al Deportivo Miranda, club que viene de tropezar en la fecha 25 pero que es uno de los más sólidos del Grupo Centro-Oriental.

Para los portocruzanos es obligatorio salir airosos de ese careo, ya que los bolivarenses en teoría deben enfrentar a Marítimo de La Guaira. No obstante, hay que recordar que este equipo se retiró del torneo por razones de fuerza mayor y los tres puntos correspondientes se le otorgan a su rival de turno, en este caso Bolívar SC.

Posibilidad

Una caída de los dirigidos por Osbel Luces ante Miranda será el fin de las aspiraciones de llegar a fase final por cuarto año consecutivo.

Vale acotar que Dynamo igualmente tiene opciones de quedarse con el tercer lugar, que actualmente ocupa Aragua FC con 42 contables. Pero para eso los aurirrojos deben perder los tres juegos que le restan y los orientales sumar los nueve puntos que le quedan en disputa, aunado a que Bolívar caiga en sus últimos dos enfrentamientos.

Puerto La Cruz/ Javier A. Guaipo