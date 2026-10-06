Balbino Fuenmayor fue una de las incorporaciones de Caribes en el entrenamiento del lunes (+Fotos)

Caribes de Anzoátegui llevó a cabo el lunes su decimocuarto día de pretemporada en las instalaciones del estadio Alfonso “Chico” Carrasquel, contando con las incorporaciones de Balbino Fuenmayor, Herlis Rodríguez, Omar Eliézer Alfonzo, Wilmer Pérez y Edgar Isea.

Según una nota del departamento de prensa del club aborigen, el club continúa sumando piezas de experiencia y liderazgo de cara a la temporada 2026-2027 de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP).

A falta de ocho días para el Día Inaugural, se integran al grupo dos referentes del clubhouse, además de un jugador de la trayectoria y versatilidad de Omar Eliézer Alfonzo, cuya presencia aporta profundidad y valor al róster.

Enfoque

La jornada estuvo enfocada en labores de fortalecimiento y acondicionamiento físico en el gimnasio, además de práctica de bateo en el cage (jaula de bateo).

Asimismo, se realizó una sesión de juego simulado a tres entradas, con la participación de los lanzadores Christian Hernández, Leonel Mendoza, Gabriel Yánez y Sebastián Perrone.

Las actividades de pretemporada se reanudarán el martes, a partir de las 4:00 p.m., en Puerto La Cruz.

Puerto La Cruz / Redacción Web