Rafael Suárez fue liberado este lunes tras cinco meses de detención

El activista político Rafael “Chim” Suárez, dirigente de Voluntad Popular en el municipio Torres del estado Lara, fue liberado la noche del lunes 30 de marzo, luego de permanecer detenido desde octubre de 2025.

Su excarcelación fue confirmada este martes 31 de marzo por el partido Voluntad Popular a través de sus redes sociales, donde celebraron la medida y reiteraron que “nunca debió pasar ni un segundo detenido”.

Suárez se encontraba recluido en la sede del Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (Conas) de la Guardia Nacional Bolivariana, ubicada en Santa Rosa, Barquisimeto, tras haber sido arrestado el 16 de octubre de 2025 en su lugar de trabajo.

Detención y cargos por motivos políticos

El dirigente, oriundo de Carora, enfrentaba cargos de incitación al odio, traición a la patria y asociación para delinquir, acusaciones que han sido reiteradamente denunciadas por organizaciones políticas y de derechos humanos como parte de procesos judiciales contra la disidencia.

Su caso había sido visibilizado por familiares y activistas en Lara, quienes denunciaron irregularidades en el procedimiento de detención y exigieron su liberación asegurando que se trataba de persecución por motivos políticos.

La liberación de Suárez ocurre en medio de un proceso más amplio de excarcelaciones en Venezuela. En las últimas semanas, se han registrado liberaciones de decenas de detenidos por razones políticas, incluyendo activistas de distintas organizaciones.

El pasado 11 de marzo también fueron excarcelados los activistas de Vente Venezuela, Xiomara Ortiz y Rafael Mendoza, así como familiares vinculados a este último caso, todos detenidos en Barquisimeto.

De acuerdo con organizaciones como Foro Penal, cientos de presos políticos han sido liberados desde inicios de 2026, aunque aún permanecen cientos de personas detenidas por motivos similares.

LIBERADO RAFAEL SUÁREZ 🚨🚨



Nuestro hermano de Carora, Rafael Suárez, está en libertad. Nunca debió pasar ni un segundo detenido.



No prolonguen más la agonía ni el dolor de las familias 💔



Liberen a todos los presos políticos en Venezuela 🇻🇪#QueSeanTodos pic.twitter.com/Yfk1jGUnMG — Voluntad Popular (@VoluntadPopular) March 31, 2026

Exigencia de libertad plena

Tras la liberación, Voluntad Popular reiteró su postura frente a las detenciones por motivos políticos en el país y pidió la liberación de todos los presos políticos.

“No prolonguen más la agonía ni el dolor de las familias”, expresó la organización, insistiendo en que los casos deben resolverse de forma definitiva.

Lara / El Impulso